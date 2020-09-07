Барнаул, , 12:33 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) рассказала сегодня, 7 сентября, когда дадут тепло в квартиры барнаульцев. Как следует из официального сообщения СГК, в случае похолодания, начать отопительный сезон планируется по заявкам потребителей.

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«На 48 участках теплосетей из 59 уже завершен монтаж трубопроводов. Работы на оставшихся не влияют на подачу тепла и завершатся до 15 сентября. В полной готовности находятся и генерирующие предприятия города.

При желании социальные учреждения и жилые дома могут подключиться к отоплению до официального старта отопительного сезона в Барнауле, подав заявку в теплосетевое подразделение СГК. По данным на утро 7 сентября, запрос на подключение тепла поступил только от одной школы», — поясняют энергетики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году отопительный сезон в Барнауле наался 25 сентября 2019 года при том, что, согласно данным алтайских синоптиков, температура воздуха за окном не опускалась ниже +15 °С.

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