Берлин, , 12:35 — REGNUM В августе 2020 года немецкими автодилерами больше всего было продано машин компании Volkswagen. Об этом сообщает Федеральное транспортное агентство Германии (KBA).

В прошлом месяце автолюбители Германии купили 43 842 новые машины марки Volkswagen. Это на 16,9% меньше, чем год назад.

Второе место в списке популярных авто занимает бренд Mercedes-Benz. Продажи этих авто упали на 3,7%, до 27 906 экземпляров. Тройку лидеров замыкает BMW с результатом 21 549 автомобилей, что на 15,2% больше уровня продаж прошлого года.

На четвёртом и пятом местах разместились автомобили марок Ford (16 783 ед.; — 26,1%) и Audi (16 405 ед.; — 35%).

Напомним, по данным ассоциации VDA, в последний месяц лета 2020 года немецкие автолюбители купили 251 044 экземпляра новых машин, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

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