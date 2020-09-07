Киев, , 12:21 — REGNUM Новый глава госкомпании «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железной дороги на Украине) Владимир Жмак обнаружил плачевное состояние железнодорожной инфраструктуры в стране.

Об этом он заявил сегодня, 7 сентября.

Только за последние выходные (5−6 сентября), отметил чиновник, на Украине случилось два довольно серьезных ЧП — возгорание локомотива на одном из перегонов во Львовской области и возгорание вагона в Мариуполе. Сейчас эти происшествия изучаются.

«Предварительно анализируя причины, я уже могу сказать о просрочке капитального ремонта около 40 процентов локомотивного состава… Также стоит отметить плачевное состояние контактного провода — из-за повреждения которого на Львовской железной дороге движение поездов остановилось на полтора часа», — сообщил Жмак, подчеркнув еще и неудовлетворительное финансовое состояние компании в целом.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины назначило на должность председателя правления «Укрзализныци» Владимира Жмака 26 августа. Уже 3 сентября чиновник заявил о планах масштабного обновления вагонов — якобы кабмин планирует выделить 3,288 млрд грн на закупку 100 новых пассажирских вагонов, а также еще 1,179 млрд — на модернизацию железнодорожной инфраструктуры.