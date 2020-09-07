Вильнюс, , 12:14 — REGNUM В августе 2020 года самой продаваемой новой моделью в сегменте легковых авто в Литве стал Fiat 500. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Регитра».

Так, в прошлом месяце в Литве было реализовано 1174 экземпляра новых Fiat 500. Второе место по популярности здесь занимает Opel Crossland с результатом 172 единицы. Тройку лидеров замыкает Toyota С-НR. Этот автомобиль литовские автолюбители купили в количестве 154 экземпляров.

На четвёртом и пятом местах модельного рейтинга соответственно разместились Toyota Corolla (137 ед.) и Volkswagen Golf (112 ед.).

Всего же с начала 2020 года по август включительно автодилеры в Литве реализовали 25 663 новые легковушки, что на 24,7% меньше, чем год назад.

Напомним, по итогам августа 2020 года в Литве было приобретено 3592 новых легковых и легких коммерческих авто — на 11,2% меньше, чем в августе 2019 года.

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