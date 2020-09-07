Москва, , 12:04 — REGNUM План правительства России по восстановлению экономики является таковым только на бумаге, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что данный план уже готов и будет утвержден в сентябре 2020 года.

«Принципиально важно понять то, что спасать в сентябре уже некого, — сказал Жуковский. — Самоизоляция, карантин и глобальное обрушение цен на нефть, паралич экономики и массовое закрытие производств произошло в марте-мае. Те, кто обанкротился, ушел с рынка и потерял клиентов, из пепла просто так не восстанут. Еще в апреле и в мае нужно было провести суммарную фискальную поддержку российской экономики минимум на 5% от ВВП. Пять триллионов рублей. Те же страны ЕС, США, Канада и государства Юго-Восточной Азии потратили на спасение своих экономики от 12% до 35% от ВВП. С моей точки зрения, весь план по восстановлению экономики таковым является только на бумаге. На самом деле это в чистом виде пира-акция, некое шоу, чтобы было что показать по телевизору».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что план восстановления экономики Российской Федерации завершен, однако утверждён он будет одновременно с прогнозом социально-экономического развития страны.