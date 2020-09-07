Москва, , 11:57 — REGNUM По итогам августа 2020 года в России была продана 901 машина китайской компании Changan — это в 3,8 раза превышает показатель продаж прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За январь — август дилеры компании Changan в России продали в четыре раза больше машин, чем год назад. Всего за отчетный период было реализовано 3788 автомобилей китайской марки.

Лидером модельного рейтинга Changan по итогам августа стала модель Changan CS35 Plus. Доля этого компактного кроссовера составила 41% в общем объеме продаж марки. Вторую строчку рейтинга занял полноприводный внедорожник Changan CS75FL, доля которого равна 30%. На третьем месте оказался кроссовер CS55 с долей 24,5%.

Напомним, в конце июля 2020 года на авторынке России компания Changan представила обновленный компактный кроссовер CS35 Plus.

Читайте также: Обнародован топ-10 самых продаваемых в мире компактных авто