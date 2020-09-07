Пенза, , 13:17 — REGNUM В столице Пензенской области 7 сентября ключи от нового жилья вручили детям-сиротам и молодым людям, оставшимся без попечения родителей. Губернатор Иван Белозерцев принял участие в торжественном мероприятии.

Глава области подчеркнул, что получение собственного жилья — важное событие в жизни каждого человека и пожелал, чтобы новая квартира не была единственной в жизни молодых людей.

Всего в период с 2006 по 2018 годы в регионе предоставили квартиры 628 детям-сиротам. В 2017 году в области начали возводить три жилых дома по 50 однокомнатных квартир в 3 этапа. В 2018 году предоставили 100 квартир для детей-сирот. В 2020 году предоставляются еще 50 квартир.

ИА REGNUM напоминает, в бюджете Пензенской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам на 2020 год предусмотрены средства в сумме 208 млн рублей, в том числе из регионального бюджета — 187,4 млн рублей.

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