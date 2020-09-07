Ставрополь, , 11:56 — REGNUM Директор компании в Ставропольском крае предстанет перед судом по делу о хищении более 100 млн рублей при исполнении госконтрактов. Предпринимателю предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2015—2017 годах компания, которой руководил обвиняемый, в рамках госконтрактов занималась реконструкцией Право-Егорлыкского канала и сооружений водохозяйственных систем Большого Ставропольского канала. По версии следствия, бизнесмен внес ложные данные в акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ.

«В документы он внес ложные сведения, завысив стоимость работ на сумму более 100 млн рублей. В результате его действий бюджету РФ причинен ущерб на указанную сумму», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Ставрополя.