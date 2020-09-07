Ярославль, 7 сентября 2020, 11:39 — REGNUM В Ярославле судебные приставы арестовали пассажирский теплоход «Фёдор Абрамов». Об этом сообщает УФССП по Ярославской области.
Владелец теплохода задолжал Ярославскому речному порту за услуги по стоянке корабля. Поскольку долг не был заплачен, суд вынес решение обратить взыскание на сам теплоход.
Если долг в ближайшее время не будет погашен, теплоход продадут с торгов. Суд установил начальную стоимость имущества в 1,2 млн рублей, но она может вырасти в ходе проведения оценки.
Теплоход был выпущен в Будапеште в 1962 году.