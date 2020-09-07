Ярославль, , 11:39 — REGNUM В Ярославле судебные приставы арестовали пассажирский теплоход «Фёдор Абрамов». Об этом сообщает УФССП по Ярославской области.

Каюта арестованного теплохода УФССП по ЯО

Владелец теплохода задолжал Ярославскому речному порту за услуги по стоянке корабля. Поскольку долг не был заплачен, суд вынес решение обратить взыскание на сам теплоход.

«В рамках исполнительного производства установлено местонахождение залогового имущества судна, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов. Судебный пристав выехал в затон речного порта города Ярославля к месту расположения судна. В присутствии понятых на него был наложен арест», — сообщили в УФССП по Ярославской области.

Если долг в ближайшее время не будет погашен, теплоход продадут с торгов. Суд установил начальную стоимость имущества в 1,2 млн рублей, но она может вырасти в ходе проведения оценки.

Теплоход был выпущен в Будапеште в 1962 году.