Сеул, , 11:46 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса в Южной Корее зафиксировали снижение спроса на металлургическую продукцию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации черной металлургии (KOSA).

Согласно опубликованным данным, с января по июль 2020 года объём потребления продукции черной металлургии в Южной Корее сократился на 11,3%, до 32,26 млн тонн.

Известно, что среднемесячный показатель в стране составил 4,08 млн тонн. Ожидается, что в случае сохранения данной тенденции, годовой показатель не достигнет отметки 50 млн тонн.

Отмечается, что в период с января по август 2020 года экспорт металлургической продукции из Южной Кореи сократился на 6,5%, до 19,01 тыс. тонн. Среднемесячный показатель составил 2,38 тыс. тонн.