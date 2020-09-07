Москва, 7 сентября 2020, 11:27 — REGNUM Перспективу возможного дефицита импортного алкоголя на прилавках российских магазинов прокомментировал в своём телеграм-канале журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, то российские торговые сети начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за вступления в силу нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», известил РБК со ссылкой на участников рынка.
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