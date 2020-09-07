Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге каждая пятая торговая точка, работавшая до пандемии, не открылась. Только в августе торгово-сервисные предприятия малого и среднего бизнеса Петербурга недополучили 14% прошлогодней выручки. Сильнее всех пострадали туристические фирмы. К такому выводу пришли аналитики ИТ-компании «Эвотор».

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За время пандемии кафе и рестораны понесли не самые большие убытки. Так, кафе и рестораны заработали на 13% меньше, чем в прошлом году, столовые — на 17%, а пекарни — на 25%.

Наибольшие убытки пандемия нанесла туристическому сектору Северной столицы. Из-за закрытых границ он не смог восстановить обороты. Таким образом гостиницы города на Неве заработали в августе на 16% меньше, чем в прошлом году, а турагентства — на 44%.

Петербургские музеи, открывшиеся после карантина 6 июля, также пока не восстановили свою выручку: в августе она просела на 29% по сравнению с прошлогодней, выручка билетных касс упала еще больше — на 34%.

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Выручка магазинов одежды и обуви в августе упала на 14% и 22% соответственно.

«На сокращение оборотов fashion-ретейла повлияли снижение платежеспособности населения, удаленный режим работы на многих предприятиях, а также рост популярности онлайн-торговли», — отметили аналитики «Эвотор».

Что касается расходов горожан, то часть сэкономленных на модном шопинге и путешествиях денег петербуржцы в августе потратили на покупку гаджетов. Выручка магазинов мелкой электроники выросла в последний месяц лета на 31% по сравнению с прошлым годом, а бытовой техники — на 68%.

«Не экономили жители Петербурга в августе на табаке, цветах, товарах для животных и для дачи. Выручка цветочных салонов в августе на 17% превысила прошлогоднюю, зоомагазинов — на 38%, табачных лавок — на 27%, а выручка магазинов для садоводов осталась на уровне прошлого года», — уточнили в компании.

«Возросшая популярность жизни за городом, путешествий по области и по России в этом году помогли нарастить обороты предприятиям автомобильного сегмента. Так, августовская выручка автосервисов превысила прошлогоднюю на 4%, а магазинов автотоваров — на 23%. При этом на мойке машин петербуржцы в этом году сэкономили — выручка автомоек в августе оказалась на 15% ниже, чем год назад», — резюмировали аналитики.

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