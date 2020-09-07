Москва, , 11:16 — REGNUM В августе 2020 года реализация новых машин марки Suzuki в России выросла на 31%, до 773 авто. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

С января по август 2020 года продажи Suzuki в РФ достигли 4607 машин, что на 17% больше продаж прошлого года.

Лидером продаж японской марки в России в прошлом месяце стал компактный кроссовер Vitara. Он был реализован в количестве 562 единиц. Здесь наблюдается рост продаж в 1,5 раза.

На втором месте разместился вседорожник Suzuki Jimny. Эту модель купили 110 российских автолюбителей, что является лучшим показателем продаж с начала года. Третье место в модельном рейтинге Suzuki занял кроссовер SX4. Это авто дилеры продали в количестве 101 экземпляра.

Напомним, в июле 2020 года в РФ был куплен 651 новый автомобиль компании Suzuki — на 8% больше по сравнению с прошлым годом.

Читайте также: В Японии представлена рестайлинговая Suzuki Spacia