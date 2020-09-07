Вильнюс, , 10:53 — REGNUM В августе 2020 года в Литве было куплено 3592 новых легковых и легких коммерческих авто (сегмент LCV), что на 11,2% меньше, чем в августе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Регитра».

Продажи легковушек в Литве снизились до 3381 единиц (-8,1%), а машин сегмента LCV — до 211 экземпляров (-42,3%). Самые маленькие продажи авто в стране были зафиксированы 1 июля 2020 года, когда было продано всего 60 новых машин.

Больше всего в прошлом месяце в Литве было продано машин марки Fiat. Их дилеры реализовали в количестве 1303 экземпляров. На втором месте по популярности автомобили японского бренда Toyota. Их литовские автолюбители приобрели в количестве 528 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Volkswagen с результатом в 335 проданных авто.

Далее в марочном рейтинге идут: Opel и Jeep (по 195 экземпляров).

Напомним, в июле нынешнего года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве составили 3601 единицу — на 7,7% меньше, чем год назад.

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