Симферополь, , 10:49 — REGNUM Более 3,5 млн туристов отдохнули на территории Республики Крым за июль и август 2020 года, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе правительства республики.

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В августе в республике побывали на отдыхе 2106,3 тыс. туристов, это на 15,3% больше, чем в августе 2019 года. Всего в Крыму с 1 июля по 1 сентября отдохнули 3539,1 тыс. туристов.

70,2% туристов, прибывших на полуостров в августе, добирались автотранспортом Крымскому мосту: его пересекли 1479,1 тыс. человек, это на 40% больше, чем годом ранее. Ещё 25% туристов в августе прибыли в Крым авиасообщением, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%, в среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%.

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