Москва, 7 сентября 2020, 10:47 — REGNUM Санкции западных стран против экономики РФ привели как к негативным, так и к положительным последствиям, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 7 сентября корреспонденту ИИА REGNUM, комментируя версию о том, что РФ стала неуязвимой к давлению со стороны Запада, так как смогла накопить серьезные валютные резервы.
У России, как подчеркнула экономист, никогда не было и не будет стран-партнеров, готовых ее поддержать (в рыночной экономике это невозможно) и поэтому надеяться она может только на себя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что Россия остается уязвимой перед внутренним предательством.
Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ заботится о спекулянтах, а не о гражданах – Делягин
Читайте развитие сюжета: Накопление резервов создает в РФ иллюзию безопасности – экономист