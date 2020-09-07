Москва, , 10:47 — REGNUM Санкции западных стран против экономики РФ привели как к негативным, так и к положительным последствиям, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Об этом она заявила 7 сентября корреспонденту ИИА REGNUM, комментируя версию о том, что РФ стала неуязвимой к давлению со стороны Запада, так как смогла накопить серьезные валютные резервы.

«Если говорить о негативных последствиях, то это в первую очередь переход на менее качественные товары, импортируемые нашей страной с других рынков. Другим негативным фактором для РФ стала высокая зависимость российского рынка от импорта большого количества комплектующих и готовых товаров, — сказала Новикова. — Положительным последствием санкций стала попытка правительства РФ запустить программу импортозамещения, а также создать некую подушку безопасности в виде дополнительных резервов. Конечно, никто не ожидал коронавируса, и большое количество накопленного резерва будет использовано государством на покрытие обязательств перед компаниями и выплаты пособий населению. Эта ситуация вновь показала, что нашей стране можно надеяться только на себя, а значит важно воспользоваться оставшимися средствами для инвестиций внутри страны».

У России, как подчеркнула экономист, никогда не было и не будет стран-партнеров, готовых ее поддержать (в рыночной экономике это невозможно) и поэтому надеяться она может только на себя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что Россия остается уязвимой перед внутренним предательством.

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