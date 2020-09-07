Ярославль, , 10:45 — REGNUM В Ярославле в первом полугодии 2020 года смертность выросла на 5,2%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную статистику Ярославльстата.

Кладбище

Всего в первом полугодии в Ярославле умерли 4257 человек (4048 — 2019 год). Одновременно снизилась рождаемость на 9,4%. Родились 2573 человека (2840 — 2019 год).

Рост смертности и снижение рождаемости вызвали значительный рост естественной убыли населения — на 39,4% или 476 человек.

Данные о причинах смертей Ярославльстат, в отличие от предыдущих лет, не предоставляет.

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