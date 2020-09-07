Усть-Луга, Ленинградская область, , 10:29 — REGNUM Усть-Луга к 2024 году станет одним из основных морских портов для экспорта зерновых и пищевых грузов в Европу. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих во время посещения строящегося терминала LUGAPORT в Ленинградской области, передает пресс-служба Минтранса.

Минтранс будет добиваться переориентации пищевых грузов на российские порты Пресс-служба Минтранс РФ.

Отметим, проект LUGAPORT включен в стратегические документы развития транспортной инфраструктуры России: Схему территориального планирования в области федерального транспорта, Долгосрочную программу развития ОАО «РЖД», долгосрочную программу развития ФГУП «Росморпорт», Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

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Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (LUGAPORT) предполагает создание комплекса по перевалке навалочных и генеральных грузов с планируемым грузооборотом 16 млн тонн в год и комплекса по перевалке зерновых и пищевых грузов на 8,26 млн тонн в год.

Здесь планируется создать 700 новых рабочих мест. Общая площадь терминала составит 85 га, проектом предусмотрено создание пяти причалов для приема судов с осадкой до 15,5 м, а также возможность приема 1100 единиц вагонов в сутки.

Первую очередь комплекса планируется ввести к началу 2023 года, вторую — к началу 2024 года и третью очередь — к концу 2024 года.

«К 2024 году мы получим на Северо-Западе современные специализированные мощности для экспорта в Европу. Транспортники понимают, что тенденции на мировом рынке в немалой степени складываются под влиянием пандемии. Запрос на зерновые растет и энергичное создание мощностей для крупнейшей составляющей нашего агроэкспорта — это приоритетная и перспективная задача. Разумеется, эта продукция должна перегружаться через российские морские порты, — подчеркнул Дитрих. — Что касается экспорта зерновых и пищевых грузов, то наша задача состоит в том, чтобы свести воедино интересы экспортёров и стивидорных компаний».

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что регион является драйвером строительства портовых мощностей и локализации большинства грузов в Российской Федерации.

«Я надеюсь, что инвестиционные проекты, которые мы реализуем не только здесь в Усть-Луге, но и в Приморске, позволят нам действительно стать мощнейшей европейской перевалочной базой, и мы способны будем обрабатывать любые грузы», — передает слова главы региона пресс-служба обладминистрации.

По его словам, на сегодняшний день регион один из драйверов по строительству портовых мощностей и локализации грузов в России.

«Я надеюсь, что портовые инвестиционные проекты позволят нам стать мощной перевалочной базой в Европе», — сказал губернатор Ленинградской области на встрече с министром.

Кроме того, глава региона указал, что помимо строительства порта LUGAPORT на противоположном берегу Финского залива возводится порт Приморск.

«Задача стоит одна — до 2024 забрать все потоки Прибалтики. И мы не видим ничего невозможного», — заявил журналистам Александр Дрозденко, сообщает издание Online47.

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