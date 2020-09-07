Минск, , 10:19 — REGNUM Золотовалютные резервы Белоруссии сократились в сентябре почти на $1,4 млрд (на 15,8%). Об этом говорится в отчете Нацбанка республики.

«В август 2020 года золотовалютные резервы снизились на $1 399,6 млн (на 15,8%) после роста в июле на $61,8 млн (на 0,7%)», — говорится в отчете.

Отмечается, что международные резервные активы Белоруссии на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили $7 457,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года золотовалютные резервы Белоруссии выросли более чем на четверть до $9,4 млрд благодаря внешним заимствованиям. Из этих же источников обслуживался внешний долг.

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