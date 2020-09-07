Париж, , 10:16 — REGNUM По итогам августа 2020 года продажи новых машин во Франции снизились на 19,8%, до 103 631 экземпляра. Об этом сообщили во Французской торговой палате (CCFA).

Отрицательный результат автопродаж во Франции зафиксирован после двух месяцев роста. Всего с января по август 2020 года здесь было куплено 998 409 экземпляров новых авто. Это почти на треть (32%) меньше, чем год назад за аналогичный период.

По данным CCFA, лидером французского авторынка в прошлом месяце стала марка Peugeot. Её автодилерам удалось продать в количестве 18 997 единиц. Это на 3,5% меньше, чем год назад. На втором месте разместились автомобили компании Renault. Их французские автолюбители приобрели в количестве 14 158 экземпляров (-24,4%).

Далее по списку идут: Citroen (11 190 ед.; — 13,3%), Dacia (7538; — 6,4%) и Toyota (6945 ед; +2,4%).

Напомним, в августе 2020 года самой продаваемой новой моделью в сегменте легковых авто в Литве стал Fiat 500 (1174 ед.).

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