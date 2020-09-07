Москва, , 10:13 — REGNUM В России примерно у 60% населения существенно упал уровень жизни, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов ВШЭ, которые выяснили, что покупательная способность жителей России во II квартале 2020 года относительно 12 из 24 основных продовольственных товаров снизилась до минимума за последнее десятилетие.

«Тенденция, в общем, достаточно очевидная. Я бы сказал так, что примерно у 60% населения страны уровень жизни существенно упал. У двух третей из этих 60% он упал критически. А 40% пострадали незначительно. Это в основном государственные служащие и члены их семей. А также бизнес, связанный с торговлей, завозом и даже производством товаров насущного потребления. Но дешевых, — сказал Хазин. — Но я с крайним недоверием отношусь к Высшей школе экономики как к источнику знания. Я считаю, что эта структура целенаправленно искажает цифры в пользу либеральной модели. Но если даже она объясняет, что ситуация резко ухудшилась, то соответственно все ухудшилось еще сильнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что социально-экономическая политика правительства РФ заключается в отказе от реальной поддержки граждан и бизнеса.

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