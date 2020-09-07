Москва, 7 сентября 2020, 10:13 — REGNUM В России примерно у 60% населения существенно упал уровень жизни, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов ВШЭ, которые выяснили, что покупательная способность жителей России во II квартале 2020 года относительно 12 из 24 основных продовольственных товаров снизилась до минимума за последнее десятилетие.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что социально-экономическая политика правительства РФ заключается в отказе от реальной поддержки граждан и бизнеса.
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