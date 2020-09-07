Чебоксары, , 10:06 — REGNUM В Чувашии в 2020 году валовой сбор картофеля будет прогнозно на 14,1% ниже, чем было в 2019 году. Республика за последние годы «спустилась по общей валовке» на две позиции и заняла 11 место среди регионов страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 7 сентября, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Данные минсельхоза Чувашии Cap.ru

По его словам, в 2020 году оценочно в республике будет собрано «около 380 тыс. тонн» картофеля (в то время как в прошлом году собрано около 444 тыс. тонн), что составляет 85% от плана.

«Это связано с уменьшением площадей, потому что три года подряд культура была убыточной. На уровне страны мы спустились по общей валовке с девятого места на 11, поэтому в ближайшее время нам всем нужно очень серьёзно поработать, как сохранить картофель», — сказал глава регионального минсельхоза, высказав мнение о необходимости новой формы поддержки производителей картофеля.

По информации министерства, в настоящее время картофель в Чувашии убран с площади 428 гектаров (на 7 сентября 2019 года — 1201 гектар), урожайность составляет 189,7 ц/га (на 7 сентября 2019 года — 252,9 ц/га).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в 2020 году стране грозит низкий урожай картофеля из-за сложных погодных условий.

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