Москва, , 09:56 — REGNUM В центре Москвы выставили на торги 27 помещений свободного назначения, сообщает 7 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Все объекты расположены в Центральном административном округе (ЦАО), больше всего их в Басманном районе — шесть.

«Центральные районы столицы привлекательны для инвестиций и развития бизнеса, помещения тут имеют удобную транспортную и пешую доступность», — прокомментировал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, площадь выставленных на продажу помещений составляет от 11,1 до 2,5 тысячи кв. метров. Приобрести их могут и физические, и юридические лица.