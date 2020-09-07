Москва, 7 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Россия остается уязвимой перед внутренним предательством, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы германской газеты Die Welt, авторы которой назвали РФ страной неуязвимой к давлению Запада из-за ее значительных валютных резервов.
Иными словами, как подчеркнул Делягин, оценка германского СМИ «не учитывает качества и характера российской правящей тусовки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-редактор немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц заявил, что неуязвимость России перед давлением со стороны Запада может быть объяснена большими объемами российских валютных резервов.
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