Москва, , 09:35 — REGNUM Россия остается уязвимой перед внутренним предательством, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы германской газеты Die Welt, авторы которой назвали РФ страной неуязвимой к давлению Запада из-за ее значительных валютных резервов.

«Мы продолжаем оставаться абсолютно уязвимыми перед внутренним предательством, — сказал Делягин. — Социально экономическая политика РФ определяется либеральной политикой, которая направлена на обеспечение интересов финансовых спекулянтов против народов России. Внешние конкуренты могут желать нам чего угодно, но в финансовом отношении мы абсолютно неуязвимы. Однако это не защищает на от неприятностей. Я напомню, что двукратная девальвация рубля в декабре 2014 года произошла в условиях абсолютной избыточности валютных резервов. Валютные резервы тогда на четверть превышали гарантированный для стабильности рубля уровень».

Иными словами, как подчеркнул Делягин, оценка германского СМИ «не учитывает качества и характера российской правящей тусовки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-редактор немецкой газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц заявил, что неуязвимость России перед давлением со стороны Запада может быть объяснена большими объемами российских валютных резервов.

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