Москва, , 09:37 — REGNUM В июле 2020 года по окончанию режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении. Об этом 7 сентября сообщают РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, за июль в России было выдано 82,5 тысячи автокредитов на общую сумму 64,4 миллиарда рублей. Объём вырученных кредиторами средств за отчетный период вырос на 11,7% к результату прошлого года.

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Он также добавил, что на рост числа выданных в июле автокредитов повлияло ожидание повышения цен на машины.

Напомним, во второй половине августа 2020 года 11 компаний в России подняли цены на автомобили.

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