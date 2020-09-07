Москва, , 09:23 — REGNUM Счётная палата проверила исполнение бюджета за 2019 год Министерством финансов, Минэкономразвития, а также Федеральным казначейством. Результаты проверок опубликованы на сайте ведомства.

В Счётной палате установили, что все три ведомства перевыполнили план по доходам. Так, фактические доходы отличаются от прогнозируемых у Минэкономразвития на 23,6%, у Минфина — на 11,4%, у Казначейства — на 5,8%.

«Счётная палата полагает, что причиной такого скачка доходов у проверенных объектов стало недостаточно качественное планирование», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России.

Одной из ошибок стало открытие на одного и того же человека двух и более пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись. Другая выявленная проблема — один страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивался сразу нескольким людям.

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