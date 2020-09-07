Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп должен быстро и самым решительным образом привлечь к ответственности российское государство за отравление оппозиционного блогера Алексея Навального, в частности, добившись запрета в странах Европы строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет редакция консервативного американского издания Washington Examiner в вышедшей 6 сентября статье.

Политический диссидент Навальный долгое время «был бельмом» на глазу российского лидера Владимира Путина, подвергаясь активному преследованию за свою деятельность. Правительство ФРГ, напоминает издание, заявило о том, что немецкими врачами в организме блогера обнаружены следы отравления «крайне смертоносным нервнопаралитическим веществом из группы «Новичок»». Именно им, продолжает издание, в 2018 году был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. При этом подобные яды «находятся под контролем» разведывательных служб ГРУ, ФСБ и СВР.

«Из-за смертоносности «Новичка» и политической чувствительности его использования он не применяется без одобрения Путина. Поэтому мы разделяем вывод западной разведки о том, что Навальный является жертвой покушения на убийство, совершенного с санкции Путина», — подчеркнуло консервативное издание.

На фоне всего этого, продолжают американские журналисты, было неприятно слышать, как Трамп преуменьшает «безусловную» причастность российского правительства.

«Так что я точно не знаю, что произошло», — сказал Трамп на недавней пресс-конференции. — Я думаю, произошедшее трагично. Это ужасно. Этого не должно происходить. У нас еще нет доказательств, но я посмотрю».

«Интересно, что все всегда упоминают Россию. И я не возражаю, чтобы вы упомянули Россию, но я думаю, что, вероятно, Китай на данном этапе — это страна, о которой вы должны говорить гораздо больше, чем о России», — добавил он.

Тем не менее критика Китая не исключает привлечения России к ответственности за ее злонамеренные действия. «Отравление» блогера — проблема не только внутри России, поскольку применение веществ из группы «Новичок» строго запрещено международным правом, и вступив в Организацию по запрещению химического оружия в 1993 году, Россия взяла на себя обязательства. Издание обращает внимание на то, что одним из случайных жертв «отравления» в Солсбери стала Дон Стерджесс, наткнувшаяся на использованное «убийцами из ГРУ» средство доставки яда.

«Не заботясь об уменьшении опасности для населения, группа просто выбросила флакон духов, наполненный жидкой формой Новичок. Нам достоверно известно, что в бутылке было достаточно «Новичка», чтобы убить сотни людей. Думая, что она наткнулась на какой-то отброшенный парфюм, Стерджесс распылила себя и вскоре умерла мучительной смертью», — указывает издание, обращая внимание на то, что есть «прямая линия» между покушением на Скрипалей в Великобритании, сирийскими городами и Навальным.

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«Россия зарекомендовала себя как прямая угроза безопасности наших граждан. Конечно, это прерогатива Путина. Но прерогатива правительства США — сдерживать подрывное поведение Путина. Не испугавшись, Путин вполне может выбрать американскую землю для своей следующей авантюры с «Новичком», — добавила редакция.

Трамп вправе быть недовольным тем, как его российская политика освещалась в СМИ и недостаточным финансированием НАТО со стороны европейских союзников. Тем не менее «отравление» Навального требует от «лидера свободного мира» решительных действий.

«Если Трамп намерен встретиться с Путиным в Нью-Йорке в конце сентября, пусть он это сделает. Но если президент не желает создавать впечатление вассала российского лидера, он должен любую встречу проводить, проявляя решительность», — продолжают журналисты.

По их убеждению, американский президент должен немедленно отправить госсекретаря Майкла Помпео для консультаций с властями стран Европы. Затем Помпео должен подтолкнуть канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к жесткому ответу на действия России. Этот шаг должен заключаться в немногих словах и самых решительных действиях. Помпео должен призвать европейские столицы наложить санкции на российский газопровод «Северный поток-2». Прекращение строительства этого трубопровода — приоритета внешнеполитической стратегии Путина — покажет Путину реальность демократической решимости Запада.

«В противном случае, Путин получит еще один сигнал о том, что его агрессия не несет большого риска и почти не влечет за собой каких-либо последствий. Ни один американский президент не должен мириться с таким развитием событий», — заключило издание.

Напомним, по информации американского агентства Bloomberg, правящий блок канцлера ФРГ Меркель «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС), а также Социал-демократическая партия едва ли поддержат отказ от завершения проекта «Северного потока — 2». Дело в том, что в пользу строительство газопровода выступают представители немецкой промышленности.