Токио, , 09:17 — REGNUM Грег Келли, бывший член совета директоров Nissan, обвиняемый в содействии в финансовых преступлениях своего босса Карлоса Гона, ожидает суда в Токио 15 сентября, сообщает газета Mainichi со ссылкой на Associated Press.

Напомним, Карлос Гон и Грег Келли обвиняются в крупных финансовых преступлениях как руководители компании Nissan Motor. Однако Гону удалось выйти под залог из Токийской тюрьмы и тайно бежать из Японии. Келли был под арестом около двух лет.

15 сентября, в день когда состоится заседание в Окружном суде Токио, Келли исполнится 64 года. Если он будет признан виновным в сотрудничестве с Гоном, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Будучи два года под арестом, Келли не имел возможности вернуться домой в штат Теннесси. Его жена сделала студенческую визу, чтобы быть рядом с мужем в Токио.

Келли, как и Гон, утверждает, что невиновен. Основные обвинения прокуратуры Токио заключаются в занижении доходов компании и личных доходов Карлоса Гона.

По мнению Associated Press, причиной появления такого рода скандалов является корпоративная политика японских компаний. Руководители компаний в Японии получают значительно меньший доход, чем их западные коллеги, и являются скорее «наемными работниками», чем «влиятельными лидерами».