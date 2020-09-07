Москва, , 08:53 — REGNUM За первые семь месяцев 2020 года в РФ самой перепродаваемой на вторичном рынке премиальной моделью стал Mercedes-Benz E-Class. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего с января по июль нынешнего года на авторынке России было куплено 16 тысяч единиц Mercedes-Benz E-Class.

Второе место по популярности в стране среди подержанных премиальных моделей занимает BMW 5 Series. Это авто за отчётный период купили 15 тыс. автолюбителей. Тройку лидеров замыкает BMW 3 Series. Данная модель поменяла своих хозяев около 12 тысяч раз.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились ещё два немецких автомобиля — BMW X5 и Mercedes-Benz C-Class. Продажи этих моделей немного превысили 11 тысяч экземпляров.

Напомним, за первые семь месяцев 2020 года в России самыми продаваемыми на вторичном рынке премиальными машинами стали авто марки Mercedes-Benz.

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