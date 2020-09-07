Москва, , 08:43 — REGNUM Власти Москвы выделили субсидии и гранты для поддержки предпринимателей 1,3 млрд рублей. С такой просьбой обратились 858 представителей бизнеса, сообщается на портале мэра столицы.

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В настоящее время на рассмотрении находится около 900 заявок на сумму 810 млн рублей. Планируют воспользоваться продлением заявочной кампании. 5400 компаний.

С помощью субсидий и грантов предприниматели могут возместить расходы на экспорт, участие в выставках, обучение персонала, покупку оборудования и другие цели.

Как сообщало ИА REGNUM, многие предприниматели в России отмечают негативные последствия от пандемии коронавируса. Каждому пятому (18%) пришлось уволить часть сотрудников.

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