Москва, , 08:42 — REGNUM Китайская группировка Winnti атаковала разработчиков российского программного обеспечения (ПО) для банковских систем, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Positive Technologies.

Отмечается, что в настоящее время наблюдается всплеск активности группировки, всего по всему миру заражено более 50 компьютеров. Среди жертв как минимум пять российских разработчиков банковского ПО и строительная компания.

Как отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов компании InfoWatch Андрей Арсентьев, злоумышленники могут быть заинтересованы не столько в финансовой прибыли, а сколько в корпоративном шпионаже для экспансии на рынок России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Соединенных Штатах выдвинули обвинения против двух китайских хакеров, которые подозреваются в краже «коммерческой тайны и интеллектуальной собственности». Среди пострадавших компаний числится шведский разработчик компьютерных игр.

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