Махачкала, , 08:42 — REGNUM Хранилище для плодов и овощей на 3 тыс. тонн появится в селе Речное в Кизлярском районе Дагестана. Строительство объекта близится к завершению, сдать его в эксплуатацию планируется до октября 2020 года, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Инвестиционный проект реализует сельхозкооператив «Стимул» Кизлярского района, который получил по линии минсельхозпрода Дагестана грант на развитие материально-технической базы. По данным ведомства, в настоящее время строительно-монтажные работы на объекте ведутся в плановом режиме.

«Реализация данного проекта позволит обеспечить не только хранение выращенных аграриями овощей и фруктов, но также будет способствовать сбыту сельхозпродукции по выгодным ценам, а также содействовать созданию рабочих мест», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории опережающего развития «Каспийск» в Дагестане инвестор планирует построить комплекс для хранения и переработки овощей и винограда. Общий объем хранения должен составить около 120 тыс. тонн продукции, также предусмотрен оптово-распределительный центр.