Барнаул, , 08:24 — REGNUM Уборочная кампания в Алтайском крае находится в активной фазе. Как сообщает сегодня, 7 сентября, официальный телеграм-канал регионального правительства со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, к настоящему времени собрано 56% зерновых и зернобобовых культур.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на конец августа 2020 года в крае было убрано 42% зерновых и зернобобовых культур, а общая площадь скошенных полей составляла 1,38 млн гектаров. Это значительно больше, чем на аналогичную прошлого года (тогда было убрано 746 тыс. гектаров, 24%).

Вместе с тем из-за небывалый засухи площадь гибели сельскохозяйственных культур составила более 159 тысяч гектаров. К тому же, на многих полях наблюдалось массовое нашествие мотылька.

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