Ульяновск, , 08:21 — REGNUM В Ульяновской области подготовка к зиме должна завершиться 25 сентября. Соответствующее распоряжение о старте отопительного сезона утверждено решением правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Согласно документу, в муниципальных образованиях с 25 сентября должна быть готова система теплоснабжения, а на 28 сентября назначен пуск тепла на объекты социальной сферы. Что касается жилищного фонда, то отопительный сезон в многоквартирных домах начнётся при падении температуры ниже +8 градусов и сохранении данной среднесуточной температуры в течение пяти суток.

Все муниципальные образования представили отчёты «о полной технической готовности». По данным властей, в настоящее время гидравлические испытания тепловых сетей проходят в семи муниципалитетах.

К выездным проверкам за ходом подготовки к зиме привлечены общественники.

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Как сообщало ИА REGNUM, расходы на подготовку к новому отопительному периоду оценивались в 950 млн рублей. Ранее власти заявляли, 73% ульяновских теплосетей эксплуатируются более 30 лет, а «разброс платы» за тепло колеблется от 30 до 150 рублей за 1 кв. метр.

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