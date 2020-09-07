Пекин, , 08:10 — REGNUM Товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%, составив $68,62 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

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По данным ведомства, экспорт китайских товаров в Россию за указанный период снизился на 0,8%, составив около $31,09 млрд. Российский импорт в Китай упал на 5,2%, составив $37,53 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, объём товарооборота между Россией и Китаем в период с января по июль 2020 года составил $58,83 млрд (4,32 трлн рублей), что на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года

По данным российской внешнеторговой статистики, оборот взаимной торговли России и Китая снижался в I квартале 2020 года, а начиная с апреля 2020 года, непрерывно растет благодаря росту российского импорта.

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