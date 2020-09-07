Пекин, , 07:56 — REGNUM Компания FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd. Отзывает ряд импортных автомобилей с рынка Китая из-за высокого риска возгорания, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Отзыв, который начнется 25 сентября, коснется 2845 автомобилей Audi моделей A8 и S8, произведённых за рубежом в период с 15 июня 2012 года по 5 октября 2017 года, говорится в заявлении Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Уплотнительная лента компонента двигателя может деформироваться в связи с воздействием высоких температур, приводя к пожарам в экстремальных случаях. Авторизованные дилеры Audi заменят дефектную деталь совершенно бесплатно.