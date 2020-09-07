Абакан, , 07:47 — REGNUM В Абакане (Хакасия) по состоянию на 7 сентября общая техническая готовность теплосетей к зиме составляет 93%. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Как пояснили в Абаканском филиале ООО «Сибирская генерирующая компания», в случае резкого похолодания тепло в жилые дома и соцобъекты Абакана будет подано по запросу жителей и руководителей соцучреждений.

Между тем, по данным мэрии Абакана, метеорологи прогнозируют похолодание на юге Сибири уже на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон уже стартовал на севере Красноярского края.

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