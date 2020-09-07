Пекин, , 07:25 — REGNUM Объем внешней торговли Китая вырос на 6% в годовом исчислении за август в юаневом исчислении, в то время как экспорт вырос на 11,6%, а импорт просел на 0,5%, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

По данным Главного управления таможни КНР, объем внешней торговли Китая достиг 2,88 трлн юаней (около $421,1 млрд) за прошедший месяц. За первые восемь месяцев года объем торговли товарами просел на 0,6% в годовом исчислении до 20,05 трлн юаней, что на 1,1 процентных пункта ниже, чем за первые семь месяцев года.

За период с января по август Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) оставалась крупнейшим торговым партнером Китая. Объем торговли с этими странами вырос на 7% в годовом исчислении до 2,93 трлн юаней, что составляет 14,6% от общего объема внешней торговли.

Торговля с США просела на 0,4% за указанный период, в то время как импорт просел на 0,2%, если верить данным управления.