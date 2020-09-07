Чита, , 07:07 — REGNUM Аграрии Забайкальского края приступили к уборочной кампании. Как сообщает сегодня, 7 сентября, официальный сайт регионального министерства сельского хозяйства, урожай убирают хозяйства четырех районов: Калганского, Приаргунского, Краснокаменского и Чернышевского. По словам профильного министра Дениса Бочкарёва, зерновые культуры скошены на площади 520 гектаров.

«Получено 263 тонны зерна, средняя урожайность составляет 15,5 центнеров с гектара. Яровой рапс убран с площади 1340 гектаров, валовой сбор составил 1368 тонн», — рассказал министр.

Также забайкальские аграрии продолжают уборку картофеля и овощей открытого грунта, работы ведутся в Читинском и Улетовском районах.

«На сегодняшний день убрано 36 гектаров картофеля, накопано более 458 тонн клубней, средняя урожайность составляет 127,2 центнеров с гектара. Овощи открытого грунта убраны на площади 3,2 гектара, собрано 8 тонн», — добавил Бочкарёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 г. территория опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» обзавелась 10 инвесторами. «Юбилейным» стал «Забайкальский зерновой терминал»: проект предусматривает создание 207 рабочих мест и строительство зернового железнодорожного терминала в посёлке Забайкальск.

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