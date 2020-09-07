Оренбург, , 07:07 — REGNUM В Оренбургской области в Заксобрание внесён законопроект, направленный на реализацию полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента.

Проектом закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Оренбургской области, на 2021 год» предлагается установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в размере 1,84 (на уровне коэффициента, установленного на 2020 год), что позволит привлечь иностранную рабочую силу по найму у физических лиц, предпринимателей и в организациях и применить для них оптимальную налоговую нагрузку.

Размер фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц — иностранцев в 2021 году составит 4 125 рублей в месяц.

Как отмечено в пояснительной записке, принятие закона позволит создать конкурентные преимущества на рынке труда и получить дополнительные доходы в областной бюджет.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, при принятии закона в доходную часть областного бюджета за счет применения регионального коэффициента дополнительно поступит 107,9 млн рублей налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных трудовыми мигрантами, которые работают на основании патента.

Стоит отметить, в 2019 году в Оренбуржье на основании патента свою трудовую деятельность осуществляли 10 248 иностранных граждан. Такое количество прогнозируется и в 2021 году.