Чита, , 06:57 — REGNUM Из бюджета Забайкальского края планируется выделить два миллиона рублей на реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня прикрытия территории Забайкальского края подразделениями пожарной охраны. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого вице-премьер правительства региона Андрея Кефера.

Чиновник пояснил, что средства будут направлены на на строительство модульных пожарных депо и приобретение техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Забайкалье, почти половина территории которого занимают леса, получит из федерального бюджета 200 миллионов рублей на строительство пожарных депо и покупку пожарных автомобилей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что эти меры позволят подразделениям МЧС в крае более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Ранее, по просьбе губернатора Забайкальского края Александра Осипова, в регионе была усилена федеральная группировка «Авиалесоохраны».

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