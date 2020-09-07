Чита, , 06:49 — REGNUM По итогам 2019 г. Забайкальский край повысил индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 72-е место с индексом 45,6 (вместо индекса 40,7 в 2018 г.).

Авторы исследования поясняют, что оно необходимо для понимания того, в каком состоянии российский рынок труда подошёл к текущему кризису, вызванному пандемией коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 26 августа 2020 г. в регионе насчитывалось 36 012 безработных, уровень безработицы в регионе составлял 6,9% (на 31 июля — 5,1%). С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 42 927 человек. Список регионов, лидирующих по индексу рынка труда, возглавили Москва (96,4), Санкт-Петербург (93) и Московская область (85,2).

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