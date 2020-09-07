Иркутск, , 06:44 — REGNUM По итогам 2019 г. Иркутская область улучшила индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 17-е место с индексом 66,6 (вместо индекса 62,4 в 2018 г.).

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Авторы исследования поясняют, что оно необходимо для понимания того, в каком состоянии российский рынок труда подошёл к текущему кризису, вызванному пандемией коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию РИА Новости, по итогам ноября 2019 — января 2020 года Иркутская область в рейтинге российских регионов по уровню безработицы заняла 66-е из 85 возможных мест. Разработать региональную меру поддержки безработных граждан, получающих минимальное пособие, поручил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

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