Барнаул, , 06:27 — REGNUM По итогам 2019 г. Алтайский край улучшил индекс рынка труда. Об этом свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг. В нём регион занимает 70-е место с индексом 48,3 (вместо индекса 45,9 в 2018 г.).

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Авторы исследования поясняют, что оно необходимо для понимания того, в каком состоянии российский рынок труда подошёл к текущему кризису, вызванному пандемией коронавируса.

В целом же, как свидетельствуют данные статистики, по итогам 2019 года отмечалось снижение безработицы до рекордно низкого значения, по сравнению с 2018 годом сократилось среднее время поиска работы, во всех регионах выросли зарплаты, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий) был самый низкий за последние пять лет.

Список регионов, лидирующих по лидирующих по индексу рынка труда, возглавили Москва (96,4), Санкт-Петербург (93) и Московская область (85,2). Из сибирских территорий наиболее благополучна ситуация сложилась в Красноярском крае (71,9).

Эксперты предполагают, что по итогам 2020 года рынок труда ждет более или менее длительный период восстановления докризисных показателей и существенное значение будет иметь государственная поддержка рынка труда.