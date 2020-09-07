Токио, , 05:56 — REGNUM Около 500 предприятий объявили о банкротстве в Японии с начала пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По данным организации Teikoku Databank, с февраля 2020 года в Японии обанкротились 489 предприятий. В этот перечень входят компании, которые начали официальные процессы банкротства. При этом больше всего пострадал ресторанный бизнес. Также ощутимый ущерб от пандемии понесла сфера услуг и продажа одежды.

При этом компания Tokyo Shoko Research провела собственный опрос среди представителей малого и среднего бизнеса. Около 8,5% респондентов сообщили, что будут вынуждены закрыть свои предприятия, если пандемия не закончится в скором времени.

Телеканал отмечает, что в настоящее время в Японии насчитывается около 3,6 млн предприятий малого и среднего бизнеса. Таким образом, около 300 тысяч из них находятся на грани банкротства.