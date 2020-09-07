Москва, , 01:03 — REGNUM Около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы были аннулированы системно значимыми банками в России. Об этом 7 сентября сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

По данным Центробанка, к настоящему времени заявку на предоставление отсрочки по платежам, согласно 106-ФЗ оформили около 370 тыс. российских граждан. Из них были аннулированы 15 тыс. заявок, что составляет около 4% от общего числа.

У гражданина, подавшего заявку на предоставление кредитных каникул, есть 90 дней для сбора и предоставления документов, подтверждающих право на данную льготу. Если же непредвиденные обстоятельства помешали предоставить документы в срок, то гражданину предоставляется по закону дополнительно ещё месяц. Если необходимые документы гражданин не предоставляет, то банк вправе потребовать от неплательщика выплаты всех пропущенных начислений в единоразовом порядке. Кроме того, клиенту могут быть начислены пени и штрафы за просрочку платежей.

Большая часть граждан России подала заявление на кредитные каникулы в апреле и уже к августу ими должны были быть собраны и направлены кредиторам все необходимые документы. В противном случае каникулы отменялись.

Общее количество удовлетворённых запросов на кредитные каникулы составило на сегодняшний день 57,9% от общего числа поданных заявок. Ещё около 40% заявок остаются в так называемой «зоне риска»: они могут быть отменены, если граждане не подтвердят своё право на приостановку платежей по кредиту.

Напомним, закон о кредитным каникулах был принят в России в начале апреля на фоне пандемии коронавируса. Граждане, чей доход сократился на 30% и более могут подать заявку на отсрочку по платежам на полгода без начисления пени и штрафных санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в банки в России реструктурировали около 10% всех кредитов, выданных гражданам и компаниям.

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