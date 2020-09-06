Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Функция, которая позволит оценить пределы компьютера, появится в игре Crysis Remastered. Об этом 6 сентября сообщается на странице разработчиков игры в соцсети Twitter.

Специфическая настройка в игре получила название «Can it Run Crysis? (Может ли это потянуть Crysis?)». Она призвана для того, чтобы с помощью игры «выжать все соки» из настольного компьютера.

Напомним, игра Crysis Remastered является переизданием игры 2007 года. Она запомнилась игрокам высоким уровнем графики, а также тем, что в момент своего выхода была крайне требовательна к техническому оснащению компьютеров.

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