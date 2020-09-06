Ташкент, , 11:09 — REGNUM Появившиеся в интернете сообщения о том, что из Узбекистана в Таджикистан якобы не поступает газ не соответствуют действительности, сообщили 5 сентября в пресс-службе министерства энергетики Узбекистана.

В министерстве добавили, что поставки газа в Таджикистан осуществляются «в соответствии с контрактными обязательствами и потребностью таджикской стороны».

Напомним, 4 сентября на пресс-конференции глава Антимонопольной службы при президенте Таджикистана Абдулмаджид Муминзода заявил, что Узбекистан приостановил поставки газа в Таджикистан до конца 2020 года, а Казахстан — до конца текущего месяца.