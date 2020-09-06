Москва, , 08:59 — REGNUM Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что план восстановления экономики Российской Федерации завершен, однако утверждён он будет одновременно с прогнозом социально-экономического развития страны. Об этом Белоусов заявил в интервью ТАСС.

По словам Белоусова, работа над планом завершена, но его необходимо синхронизировать с прогнозом социально-экономического развития страны. Этот прогноз дорабатывается.

«Он закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — сказал чиновник.

Белоусов подчеркнул, что план должен быть утверждён в сентябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен президенту России Владимиру Путину 2 июня. Этот проект был принят за основу, после чего началась детальная проработка плана.

Речь идёт о восстановлении экономики России после потерь, вызванных пандемией коронавируса и связанных с ней экономических ограничений.