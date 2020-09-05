Берлин, , 21:37 — REGNUM Соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил за продолжение строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом 5 сентября сообщает агентство PDA.

«Северный поток — 2» следует продолжать строить. Мы зависим друг от друга, мы нуждаемся в этом сотрудничестве», — сказал он.

Комментируя инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, он отметил, что «это ужасное преступление, которое нужно расследовать».

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения Берлина в адрес Москвы в «отравление» российского блогера Алексея Навального стало поводом в Германии к атакам на «Северный поток-2».

Так, Фридрих Мерц, претендующий на должность лидера германского Христианско-демократического союза, в интервью Bild заявил, что «после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать».

Читайте также: Врачи из РФ предложили Германии создать совместную группу по Навальному